«Теплообмен» продолжает свою работу по улучшению экологии в республике

Что такое бесплатный магазин? Это оборудованное помещение с примерочными, зеркалами, напольными вешалками, стеллажами, где будет удобно выбирать одежду. Бесплатно.

Магазин ориентирован на пенсионеров пос. Мелиоративный и соседних поселений. Пос. Шуя, Бесовец, Нижний Бесовец, Верховье и станция Шуйская. Кроме пенсионеров, бесплатный магазин смогут посещать и члены их семей.

Дополнительно устанавливается ящик для сбора и отправки вещей в переоборудованный бесплатный магазин, который установлен в социальном центре Попечение при Екатерининской церкви в г. Петрозаводске.

Также в пос. Мелиоративный будет установлен увеличенный ящик для сбора ненужных вещей. Благодаря этому жители соседних поселений смогут сдавать больший объем ненужных вещей для передачи в бесплатный магазин и на переработку, куда мы отправим чистые вещи, непригодные к носке.

Познакомиться с ежемесячными отчётами и другими проектами фонда можно на страничке ВКонтакте . Так же в группе указаны адреса контейнеров teplobox для приёма ненужных вещей и список того, что можно принести для передачи в помощь и на благотворительность.