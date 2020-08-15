Теплая ясная погода ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 16 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +12+14, днем +21+23, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10+15, днем +18+23, на севере +12+17.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +16, преимущественно ясно.

В Сегеже до +18, преимущественно ясно.

В Сортавале до +21, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.