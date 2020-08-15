15 августа 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 августа
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 15 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +18+20, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +17+22.
В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.