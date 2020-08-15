Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 августа

Сегодня, 15 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +18+20, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +17+22.

В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.