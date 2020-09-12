Теплая и ветреная погода ожидается в Карелии в воскресенье

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно, дождь. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный порывистый сильный. Температура воздуха в ночные часы +8, +10. Днем +12, +14.

13 сентября в Карелии облачно. Дожди, по центральным и северным районам местами сильные. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный порывистый, местами сильный. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +10, +15. Ранее МЧС по РК предупреждало о непогоде 13 и 14 сентября.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +12;

В Кондопоге ночью +8, днем +14;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +13;

В Олонце ночью +7, днем +15;

В Пудоже ночью +8, днем +14;

В Сегеже ночью +8, днем +12;

В Сортавале ночью +6, днем +14;

В Суоярви ночью +6, днем +13.