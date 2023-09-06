Темпы дорожного строительства за пять лет выросли более чем в 10 раз

Крупные дорожные стройки обсудили Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр по дородному хозяйству , транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин в прямом эфире "ЦУР объясняет". Они ответили на вопросы жителей и привели статистику за последние пять лет.

Мы видим, как увеличились объемы дорожного строительства. В 2017 году мы отремонтировали чуть больше 20 км дорог, в этом году у нас в планах 360 км. Будем определять приоритеты и делать все, чтобы те темпы дорожного строительства. котроые мы набрали, не снижались,

‒ сказал Артур Парфенчиков.

Сейчас в работе 106 дорожных объектов, включая 23 моста, которые являются важной частью инфраструктуры. Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи рассказал, что в Петрозаводске по мосту на улице Антикайнена движение запустят в конце октября, а также завершена процедура проектирования моста на улице Мерецкова. Проект передан на государственную экспертизу.

На основе обращений жителей республики Артур Парфенчиков дал ряд поручений руководителю регионального Минтранса. До конца 2023 года завершить основные работы на трассе Кочкома ‒ госграница, запланировать ремонт подъезда к поселку Хийденсельга на 2024 год, а также проработать вопрос досрочного начала строительства моста на Риеккалансаари, чтобы стройка завершилась к началу празднования 800-летия крещения карелов в 2027 году. Кроме того, Артур Парфенчиков поручил министру взять на контроль ремонт северных дорог, в частности, подъезд к поселку Чупа.

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