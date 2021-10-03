Темой открытой планерки в мэрии Петрозаводска станут ярмарки

В понедельник на открытой планерке в мэрии Петрозаводска будут обсуждать деятельность ярмарок в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна горожанам в Интернете. Начало в 10:00.

Согласно регламенту, на планерку отведен один час. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и в случае необходимости выносятся на обсуждение на следующие совещания.

Присутствующие на планерке горожане могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Фото regnum.ru