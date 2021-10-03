Погодные аномалии ждут жителей Карелии в ближайшие дни

Мощный антициклон принесет погодные аномалии на европейскую территорию России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Так, регионы Северо-Запада, в том числе, и Карелию ждет аномально теплая погода. Температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области - 12-13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии - 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях - 11-16 градусов. Это просто замечательная погода», - отметил синоптик. Фото pixabay.com/Free-Photos