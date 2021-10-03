03 октября 2021, 11:32
Жители Петрозаводска жалуются на пугающую темноту в городе
В соцсетях обсуждают отсутствие освещения на остановках в карельской столице
Жители Петрозаводска снова жалуются на темноту в городе. На этот раз горожане недовольны отсутствием освещения на остановках. Соответствующий пост появился в паблике «Подслушано в Птз».
«Власти, внимание!!! Державинский лицей (остановка общественного транспорта), время 20:14, освещения нет. Это небезопасно, сделайте, пожалуйста, что-нибудь»,
- написал один из жителей карельской столицы.
Напомним, подобные претензии к городским властям звучали уже неоднократно. Чаще всего горожане возмущаются темнотой в парке Ямка. Фото источника