Жители Петрозаводска жалуются на пугающую темноту в городе

Жители Петрозаводска снова жалуются на темноту в городе. На этот раз горожане недовольны отсутствием освещения на остановках. Соответствующий пост появился в паблике «Подслушано в Птз».

«Власти, внимание!!! Державинский лицей (остановка общественного транспорта), время 20:14, освещения нет. Это небезопасно, сделайте, пожалуйста, что-нибудь»,

- написал один из жителей карельской столицы.

Напомним, подобные претензии к городским властям звучали уже неоднократно. Чаще всего горожане возмущаются темнотой в парке Ямка. Фото источника