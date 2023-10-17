Тело серфера нашли на берегу моря в Ленобласти

В Ленинградской области 52-летний мужчина погиб в Финском заливе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Отмечается, что потерпевший приехал в гости к родственникам и 13 октября отправился заниматься серфингом на залив. После этого на связь он не выходил. Через некоторое время тело погибшего без каких-либо повреждений нашли на берегу моря.

Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото «Петрозаводск говорит»