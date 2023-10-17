Упавшее дерево убило молодого мужчину в российском городе

В Самарской области в результате падения дерева погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня в городе Отрадный. На одной из улиц днем 17 октября рухнуло дерево. В результате 39-летний мужчина от полученных травм умер на месте. 70-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяется деятельность управляющей компании, обслуживающей дом. По версии следствия, действия или бездействие сотрудников могли стать причиной трагедии. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev