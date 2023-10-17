Десятки россиян умерли от ковида за неделю

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные о заболеваемости ковидом за неделю с 9 по 15 октября.

Так, за прошедшую неделю в стране выявлены 16 852 новых случая заражения. Госпитализированы 2776 человек. Болезнь унесла жизни 43 россиян.

В Карелии за неделю подтвержден 71 случай инфицирования. В больницы были доставлены 20 пациентов с коронавирусом. Новых жертв нет.

Напомним, пандемия Covid-19 официально завершилась 5 мая. Она длилась более трех лет. // Фото «Петрозаводск говорит»