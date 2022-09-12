Тело погибшего мужчины нашли в сгоревшем помещении в Карелии

Следователи в Петрозаводске проводят проверку после обнаружения на месте пожара тела мужчины. Предстоит выяснить причину его смерти, сообщили в СУ СКР по РК.

Два бытовых помещения и баня вспыхнули на карьере Северное Шелтозеро в Прионежском районе. Когда точно случился пожар, неизвестно, но это было с 9 по 11 сентября, считают правоохранители.

Когда разбирали завалы, нашли останки тела 50-летнего мужчины. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства его гибели, они назначили судебно-медицинскую экспертизу. // Фото: СУ СКР по региону