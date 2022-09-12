Жительницы Карелии попали в сети квартирных мошенниц

Желание провести отпуск на юге в комфортных условиях и не слишком дорого обернулось финансовыми потерями для олончанки. Она внесла предоплату за курортные апартаменты, но никакого жилья не получила, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Олонецкого района общалась с хозяйкой апартаментов в мессенджере. Нашла их 56-летняя женщина в профильном сообществе в соцсети. «Владелица» расхваливала свое жилье и просила внести предоплату.

Олончанка перевела ей 6 500 рублей, а потом выяснила у администраторов группы, что такого жилья здесь не предлагают, заявок не регистрировали.

В Суоярвск5ом районе похожим способом обманули 48-летнюю женщину. Она нашла на сайте объявлений недорогую квартиру в Петербурге и внесла 20 тысяч рублей. После этого объявление исчезло. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // Фото: pxhere.com