19 октября 2023, 14:14
Тело мужчины извлекли из озера в Карелии
Следователи начали проверку
Вблизи олонецкой деревни Коткозеро погиб мужчина. Его тело извлекли из озера днем 18 октября, сообщили в Следкоме Карелии.
Тело 50-летнего погибшего осмотрели. По первым признакам, каких-либо повреждений, указывающих на насильственную гибель, не обнаружили.
Следователи организовали доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели мужчины.
По результатам проверок будет принято процессуальное решение. // фото СУ СК по РК