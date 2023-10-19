Тело мужчины извлекли из озера в Карелии

Вблизи олонецкой деревни Коткозеро погиб мужчина. Его тело извлекли из озера днем 18 октября, сообщили в Следкоме Карелии.

Тело 50-летнего погибшего осмотрели. По первым признакам, каких-либо повреждений, указывающих на насильственную гибель, не обнаружили.

Следователи организовали доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели мужчины.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение. // фото СУ СК по РК