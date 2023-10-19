Женщина искала попутчика до Беломорска и лишалась 50 000 рублей

Женщина хотела добраться в Беломорск из Кемского района, однако стала жертвой мошенника. Она связалась с обманщиком через группу по поиску попутчиков в соцсети, сообщили в МВД Карелии.

Женщина оставила заявку, вскоре ей написал некий Ильнур и попросил позвонить ему через мессенджер. Не думая ни о чем плохом, 42-летняя жительница Кемского района связалась с водителем и обсудила условия поездки.

После этого ей пришла ссылка для оплаты брони, женщина ввела реквизиты своей банковской карты и указала коды, которые пришли на ее телефон. Со счета тут же списали 50 тысяч рублей. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com