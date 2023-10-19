Вонзившего нож в грудь соперника четыре раза ревнивца осудили условно

Ревнивого жителя Кеми оставили на свободе, хотя признали виновным в покушении на убийство. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы условно, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент случился в доме на площади Кирова в июле этого года. В гости к 54-летнему хозяину и его подруге пришел 40-летний знакомый. Началось застолье, в ходе которого мужчине не понравилось, что гость слишком тесно общается с его подругой.

Агрессивный ревнивец схватил нож и четыре раза ударил соперника в грудь и живот. Убийство предотвратила женщина, из-за которой произошел конфликт. Она выхватила нож из рук сожителя. Потерпевшему вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, поэтому он выжил.

Нападавшего вскоре задержали и выяснили, что мужчина ранее уже был судим. Но следователи установили, что пострадавший сам провоцировал хозяина квартиры и вызывающе себя вел.

Суд приговорил несостоявшегося убийцу к лишению свободы на срок 7 лет условно с испытательным сроком 4 года. // фото: freepik.com