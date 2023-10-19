Односельчанин украл у жителя Карелии наследство и унес на болото

Жителя одного из поселков Калевальского района уличили в краже чужих вещей. Он вынес их из гаража, выломав замок, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Владелец обнаружил пропажу доставшегося в наследство от отца имущества и обратился в полицию. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Злоумышленника нашли, он признался, что унес женский велосипед, автомобильный сабвуфер и инструменты.

Велосипед 26-летний мужчина спрятал в болоте около дома, чтобы не узнала сожительница, а потом обменял у приятеля на запчасти для компьютера. Сабвуфер подарил знакомому, а инструменты растерял. Теперь воришке придется ответить, уголовное дело направили в суд. // фото: fabrikasimf/ freepik.com