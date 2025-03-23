Тело младенца выловили из канализации в российском регионе

В Московской области в канализационной трубе было найдено тело младенца. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным журналистов, у жильцов одного из многоэтажных домов в регионе забилась канализация. Они вызвали специалистов, и представители коммунальной службы сделали страшную находку. При прочистке трубы был обнаружен труп новорожденного весом в 2 килограмма.

Обстоятельства смерти ребенка предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.