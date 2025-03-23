Народный артист России Жилин госпитализирован и прооперирован

Народный артист России Сергей Жилин был госпитализирован и прооперирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.

«Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии»,

- сказала собеседница агентства.

По словам женщины, уже через несколько дней Жилина могут отпустить домой. Сейчас за его состоянием активно наблюдают врачи.

Сергей Жилин - известный российский пианист, дирижер и композитор. Он принимал участие в популярных телевизионных проектах, таких как «Голос», «Две звезды», «Достояние республики» и других.