Тело младенца с признаками удушения нашли в квартире в Ленобласти

Поздним вечером 20 апреля в полицию Ленинградской области поступило тревожное сообщение. Местные жители рассказали, что их дочь не выходит на связь. Она жила в пятиэтажке в поселка Мга со своей дочерью - младенцем, сообщает 47news.

Прибывшие по вызову спасатели вскрыли квартиру. Внутри они обнаружили тело восьмимесячной девочки. Специалисты установили, что на теле имеются признаки удушения.

Известно, что семья в поле зрения правоохранителей ранее не попадала. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez