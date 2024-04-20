Ребенок застрял на горке в детском саду и умер

В Красноярском крае умер мальчик, застрявший в горке во время прогулки в детском саду. Об этом пишет «Фонтанка».

Беда случилась с трехлетний ребенком из Лесосибирска еще 18 марта. Во время прогулки в детском саду он застрял между элементами горки. Выбраться оттуда мальчик не смог и стал задыхаться - ему сдавило грудную клетку. Через некоторое время его заметила воспитатель. Женщина освободила дошкольника и вызвала скорую.

Ребенка доставили в Красноярск. Он находился в состоянии комы. Несмотря на все усилия врачей мальчик умер спустя месяц.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. // Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии