20 апреля 2024, 15:48
Популярный российский блогер погиб в ДТП
Блогер Михаил Касперов разбился на мотоцикле в Севастополе
Популярный российский блогер Михаил Касперов, известный как Миша из Канады, погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, трагедия произошла минувшей ночью. 57-летний мужчина на мотоцикле Harley-Davidson выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате аварии мотоциклист погиб.
Касперов переехал в Крым из Канады в конце 2023 года. Он вел общественно-политический канал на Youtube. Имел более 133 тысяч подписчиков.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte