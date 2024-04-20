Популярный российский блогер погиб в ДТП

Популярный российский блогер Михаил Касперов, известный как Миша из Канады, погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла минувшей ночью. 57-летний мужчина на мотоцикле Harley-Davidson выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате аварии мотоциклист погиб.

Касперов переехал в Крым из Канады в конце 2023 года. Он вел общественно-политический канал на Youtube. Имел более 133 тысяч подписчиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte