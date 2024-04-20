Россиян предупредили о риске потери памяти из-за некоторых продуктов

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, что увлечение фастфудом и выпечкой может привести к потере памяти, и этот процесс необратимый. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, ученые выяснили, что проблемы с памятью возникают у людей, которые в юном возрасте ели сладости, выпечку, фастфуд и другую вредную еду в большом количестве.

Нездоровое питание снижает уровень ацетилхолина - нейромедиатора, ответственного за обучение, возбуждение, концентрацию. При этом, продолжила доктор медицинских наук, даже если человек в более зрелом возрасте питается правильно, проблемы с памятью не решатся.

Медик призвала россиян подумать о своих пищевых привычках. // Фото: unsplash.com / Nrd