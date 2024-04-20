Маленькая девочка отравилась антидепрессантами в Петербурге

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка сильно отравилась мамиными антидепрессантами. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным источника, ребенок болел ОРВИ. Дошкольница добралась до домашней аптечки и употребила антидепрессанты. После этого ей стало плохо. Малышку госпитализировали с отравлением.

Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь девочки борются врачи. // Фото: unsplash.com / Mat Napo