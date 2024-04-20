Киллер средь бела дня расстрелял бизнесмена в российском городе

Утром 20 апреля в Балашихе киллер расстрелял на улице 61-летнего бизнесмена. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, убийца ждал жертву в течение получаса. Когда предприниматель подъехал к своему магазину на автомобиле Mercedes, преступник подбежал к нему, сделал пять выстрелов в упор и скрылся.

Как сообщает управление Следственного комитета по Московской области, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: Mash