20 апреля 2024, 12:53
Киллер средь бела дня расстрелял бизнесмена в российском городе
В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летнего предпринимателя
Утром 20 апреля в Балашихе киллер расстрелял на улице 61-летнего бизнесмена. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, убийца ждал жертву в течение получаса. Когда предприниматель подъехал к своему магазину на автомобиле Mercedes, преступник подбежал к нему, сделал пять выстрелов в упор и скрылся.
Как сообщает управление Следственного комитета по Московской области, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: Mash