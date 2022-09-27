Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве

В Москве в мусорном контейнере нашли тело недоношенного мальчика. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

По данным ведомства, труп младенца обнаружили недалеко от многоэтажного дома. Установлена мать ребенка. Выяснилось, что 35-летняя женщина родила малыша 26 сентября.

«Она поместила плод в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское», - отметили в СК.

Проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства смерти мальчика, назначены экспертизы. Фото: unsplash.com