Россиянам пообещали подобие бабьего лета в конце сентября

В европейской части России в конце сентября и в начале октября ожидается заметное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил синоптик, говорить о полноценном бабьем лете все же нельзя, поскольку погода будет пасмурной.

По словам Вильфанда, температура воздуха поднимется до 15, а к выходным - до 19 градусов. Теплее всего будет на юге страны - там воздух прогреется до плюс 29 градусов. Фото: unsplash.com