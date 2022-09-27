27 сентября 2022, 17:28
Россиянам пообещали подобие бабьего лета в конце сентября
Потепление придет на европейскую территорию страны в ближайшие дни
В европейской части России в конце сентября и в начале октября ожидается заметное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил синоптик, говорить о полноценном бабьем лете все же нельзя, поскольку погода будет пасмурной.
По словам Вильфанда, температура воздуха поднимется до 15, а к выходным - до 19 градусов. Теплее всего будет на юге страны - там воздух прогреется до плюс 29 градусов. Фото: unsplash.com