Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание 78.ru.

Мужчина, как отмечается, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.

Как пишет портал "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.



В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.

Фото с сайта iz.ru