14 ноября 2020, 19:30
Общество

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Источники сообщают, что ведущий не может дышать самостоятельно

Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание 78.ru.

Мужчина, как отмечается, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.

Как пишет портал "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.

В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.

Фото с сайта iz.ru

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Дмитрий Хрусталев
коронавирус
COVID-19
телеведущий
звезда