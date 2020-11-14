14 ноября 2020, 19:30
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Источники сообщают, что ведущий не может дышать самостоятельно
Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание 78.ru.
Мужчина, как отмечается, находится в реанимации. По предварительным данным, у ведущего диагностировали коронавирус.
Как пишет портал "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.
В Instagram Хрусталева фанаты желают ему скорейшего выздоровления.
Фото с сайта iz.ru