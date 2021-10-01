Телесигнал может пропасть по всей Карелии

В ближайшее время по всей Карелии у жителей могут возникать проблемы с телевидением. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, из-за солнечной интерференции в период до 20 октября возможно временное ухудшение работы телеканалов. Не исключено пропадание сигнала длительностью до пяти минут. Неполадки стоит ожидать в период с 11:34 до 12:41.

Обо всех временных отключениях сигнала телевидения и радио можно узнать на официальном сайте РТПЦ. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures