01 октября 2021, 18:04
Телесигнал может пропасть по всей Карелии
В РТПЦ рассказали о проблемах с вещанием в ближайшие недели
В ближайшее время по всей Карелии у жителей могут возникать проблемы с телевидением. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
По данным РТПЦ, из-за солнечной интерференции в период до 20 октября возможно временное ухудшение работы телеканалов. Не исключено пропадание сигнала длительностью до пяти минут. Неполадки стоит ожидать в период с 11:34 до 12:41.
Обо всех временных отключениях сигнала телевидения и радио можно узнать на официальном сайте РТПЦ. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures