Петрозаводчане высадили деревья на Каменноборской аллее

Вчера в Петрозаводске прошла очередная экологическая акция. На Каменноборской аллее активные горожане высадили 20 молодых берез, сообщает пресс-служба мэрии города.

В акции участвовали пенсионеры, молодые семьи с детьми и другие неравнодушные петрозаводчане. Предварительно специалисты мэрии провели для горожан мастер-класс по правильной высадке деревьев и уходу за ними.

В администрации города напомнили, что с начала года в Петрозаводске высажены более 700 деревьев. Экологические акции будут продолжаться. Фото мэрии