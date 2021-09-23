«Театрум» из Петрозаводска победил на фестивале «Поколение Next»

Юные артисты из Петрозаводска победили на Всероссийском фестивале детских театральных коллективов «Поколение NEXT». Он завершился 23 сентября в Казани. Жюри покорила постановка «Алиса в стране чудес», сообщили в мэрии.

Творческая лаборатория ТЕАТROOM стала победителем благодаря сказке Льюиса Кэрролла. Театр под руководством Елены Политанской представил знаменитую сказку в оригинальном прочтении.

В адрес организаторов проекта поступило 120 заявок из 30 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. В шорт-лист фестиваля попали 34 спектакля. Только четыре коллектива были признаны финалистами. // Фото: «Театрум»/YouTube