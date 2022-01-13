Тарифы на электроэнергию в Карелии пока не изменятся

В первом полугодии 2022 года электроэнергия в Карелии дорожать не будет. Тарифы, действовавшие во втором полугодии 2021 года, сохранятся до 1 июля 2022 года, сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Карелия».

Правительство России ежегодно утверждает предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги. Власти на местах могут самостоятельно корректировать это значение.

Постановление госкомитета по ценам и тарифам РК № 150 от 10.12.2021 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2022 год» опубликовано на портале правовой информации. (фото pixabay.com, Rigby40)