В Петрозаводске ищут водителей троллейбусов

В Петрозаводске вновь ищут водителей троллейбусов. 25 января с 14 до 16 часов в агентстве занятости пройдет ярмарка учебных рабочих мест для кандидатов в водители, сообщили в пресс-службе городской администрации. Желающих работать в общественном транспорте ждут по адресу: улица Мерецкова, 14, кабинет 103.



Среди требований к кандидатам - годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. С собой на ярмарку учебных мест нужно принести паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.



Обучение займет полгода. После завершения подготовки водителям гарантируют трудоустройство в ПМУП «Городской транспорт». (фото «Петрозаводск говорит»)