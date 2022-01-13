В ПФР назвали размер пособия беременным и одиноким родителям

В связи с увеличением прожиточного минимума размер ранее установленных пособий будет изменен с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

В ПФР уточнили, что по всем решениям, вынесенным в 2021 году, произведут перерасчет. Произойдет это автоматически. Выплата пособий с учетом перерасчета будет осуществлена 3 февраля. По заявлениям, поданным в этом году, размер ежемесячного пособия будет устанавливаться исходя из размеров прожиточного минимума, установленного на 2022 год.

Размер пособия беременным женщинам в Карелии составит 8 231,5 рубль (в 2021 году - 7856,5). Получить выплату могут женщины, которые встанут на учет в ранние сроки беременности и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Размер пособия на детей от 8 до 16 лет составит 7 325,5 рублей (в 2021 году - 6583,5). Получить выплату смогут родители, которые в одиночку воспитывают детей, имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Подать заявление на пособия можно через портал Госуслуг или в клиентской службе ПФР по предварительной записи. (фото pixabay.com, fezailc)