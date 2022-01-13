В Кремле оценили возможность введения QR-кодов для подростков

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти России не планируют вводить QR-коды для подростков. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не рассматривается», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения QR-кодов для подростков для стимулирования темпов вакцинации на фоне большого числа заболевших среди детей в разных странах.

Ранее врач Владимир Болибок назвал пугающую особенность омикрон-штамма коронавируса. Инфицированный человек одномоментно может заразить до ста окружающих, отметил медик. Фото pixabay.com/geralt