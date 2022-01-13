По всей России из-за сообщений о минировании эвакуируют школы

13 января из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы многие школы по всей России. Об этом сообщает «Фонтанка».

Атаке телефонных террористов подверглись учебные заведения Нижнего Новгорода, Самары, Архангельска, Красноярска и других городов.

Так, в Архангельске все школы города перевели на дистанционку из-за сообщений о минировании. Все школы были эвакуированы и в Красноярске. Фото pixabay.com/Wokandapix