13 января 2022, 12:57
По всей России из-за сообщений о минировании эвакуируют школы
Телефонные террористы атаковали десятки учебных заведений 13 января
13 января из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы многие школы по всей России. Об этом сообщает «Фонтанка».
Атаке телефонных террористов подверглись учебные заведения Нижнего Новгорода, Самары, Архангельска, Красноярска и других городов.
Так, в Архангельске все школы города перевели на дистанционку из-за сообщений о минировании. Все школы были эвакуированы и в Красноярске. Фото pixabay.com/Wokandapix