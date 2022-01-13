Более 21 тысячи зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 21 155 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 740 человек, выписаны - 25 984. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 5490 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1839, в Ленинградской области - 243, в Архангельской области - 154, в Мурманской области - 122, в Вологодской области - 122.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 723 305 раз. Скончались 319 172 человека.

Напомним, в Карелии 12 января Covid-19 выявлен у 182 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt