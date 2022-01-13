Вакцина «Спутник М» поступит в оборот на следующей неделе

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот»,

- отметил специалист.

Вакцинация подростков от Covid-19 будет добровольной. Прививку будут ставить только при согласии родителей или законных представителей несовершеннолетних. Фото pixabay.com/lovini