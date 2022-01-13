Врач назвал пугающую особенность омикрон-штамма

Чихнув один раз, носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить до ста человек. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок, слова специалиста приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Врач отметил, что до сих пор такой заразности не было. Самым заразным заболеванием считалась корь, но омикрон обошел и ее. Болибок подчеркнул, что вирус крайне эффективно передается воздушно-капельным путем.

«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу»,

- отметил эксперт. Специалист также уточнил, что омикрон особенно опасен для детей. Фото pixabay.com/geralt