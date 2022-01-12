Врач назвала убивающие кожу продукты

При употреблении некоторых продуктов может резко ухудшаться состояние кожи. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Маслова, ее слова приводит РИА Новости.

В первую очередь из рациона нужно исключить сахар. «Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже», - заявила эксперт.

Второй продукт - это алкоголь. Он обезвоживает кожу, а при злоупотреблении приводит к отекам и проявлению сосудистой сетки на лице.

«Третий враг - глютен: любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа. Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте», - отметила Маслова. Фото pixabay.com/ivanovgood