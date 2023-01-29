Талибы* запретили допускать женщин до вступительных экзаменов в вузы

Вузы в Афганистане больше не смогут допускать до вступительных экзаменов женщин. Это приказ движения «Талибан»* (запрещенной в России террористической организации), которое контролирует страну, пишет Reuters.

Всем учебным заведениям, в том числе частным университетам, пришел приказ министерства образования. В соответствии с ним нельзя допускать до вступительных испытаний девушек. Вузы, которые не будут это соблюдать, накажут.

Талибы* (запрещенная в РФ террористическая организация) пришли к власти в Афганистане в 2021 году и целенаправленно ведут работу по ограничению для женщин образования. Представители движения говорят, что «задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей». // фото: Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Images