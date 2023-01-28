28 января 2023, 14:31
Молния ударила в самолет при посадке в Турции
Грозовой разряд попал в борт авиакомпании Anadolujet в Анталии
Молния попала прямо в самолет, когда он совершал посадку в Антальи. Она угодила в крыло лайнера авиакомпании Anadolujet, передает TRT Haber.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 января. Никто не пострадал, паника на борту быстро затихла, когда пассажиры поняли, что все в порядке.
В Анталье несколько дней был сильный шторм, волны на побережье Коньяалты достигали пяти метров, а порывы ветра - скорости 30 метров в секунду. Деревья выдирало из земли с корнем.
Самолет летел из Стамбула, аэропорт Антальи не прекращал прием лайнеров. Но некоторые перед посадкой заходили на дополнительный круг. // фото: freepik.com