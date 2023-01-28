Молния ударила в самолет при посадке в Турции

Молния попала прямо в самолет, когда он совершал посадку в Антальи. Она угодила в крыло лайнера авиакомпании Anadolujet, передает TRT Haber.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 января. Никто не пострадал, паника на борту быстро затихла, когда пассажиры поняли, что все в порядке.

В Анталье несколько дней был сильный шторм, волны на побережье Коньяалты достигали пяти метров, а порывы ветра - скорости 30 метров в секунду. Деревья выдирало из земли с корнем.

Самолет летел из Стамбула, аэропорт Антальи не прекращал прием лайнеров. Но некоторые перед посадкой заходили на дополнительный круг. // фото: freepik.com