Таксист в Карелии не дал пенсионерке перевести крупную сумму аферистам

Пенсионерка в деревне Олонецкого района едва не стала жертвой мошенников. Они под видом полицейских обманули ее по стандартной схеме и потребовали миллион. Бабушку спас таксист, сообщили в МВД Карелии.

Злоумышленники позвонили и сказали, что дочка женщины стала виновницей ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать серьезных последствий, нужно заплатить почти миллион рублей.

Старушка смогла собрать только 280 тысяч рублей, преступники вызвали такси через диспетчерскую службу, чтобы водитель привез им деньги. Водитель принял заказ и, как просила клиентка, привез пакет с наличкой к больнице.

К нему никто не вышел, таксист перезвонил пенсионерке и узнал, что деньги нужно перевести на счет. Он сразу заподозрил неладное и вызвал полицию, туда же отвез наличность. // фото: freepik.com