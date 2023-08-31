Прекращены поиски пропавшей 14-летней девочки

Полиция нашла пропавшую в Прионежском районе школьницу. О благополучном завершении поисков сообщили накануне вечером в VK-паблике регионального МВД.

«Объявленная ранее в розыск прионежскими полицейскими жительница поселка 2009 года рождения найдена. Криминальной составляющей нет. Полиция благодарит за распространение информации»,

- сказано в сообщении.

Напомним, 14-летняя девочка ушла из дома 29 августа. Предполагалось, что она могла отправиться пешком в другой населенный пункт.