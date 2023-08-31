31 августа 2023, 10:54
Прекращены поиски пропавшей 14-летней девочки
Ничего криминального в исчезновении подростка стражи порядка не нашли
Полиция нашла пропавшую в Прионежском районе школьницу. О благополучном завершении поисков сообщили накануне вечером в VK-паблике регионального МВД.
«Объявленная ранее в розыск прионежскими полицейскими жительница поселка 2009 года рождения найдена. Криминальной составляющей нет. Полиция благодарит за распространение информации»,
- сказано в сообщении.
Напомним, 14-летняя девочка ушла из дома 29 августа. Предполагалось, что она могла отправиться пешком в другой населенный пункт.