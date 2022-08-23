Таксист стал жертвой мошенников в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он работает водителем в такси. В один из дней он получил заявку, по которой должен был забрать заказ в ресторане и отвезти его в аэропорт. Тут же на телефон поступило сообщение о зачислении 66 тысяч рублей на счет.

Мужчина забрал заказ и повез его в аэропорт, однако, тут же заказчик отменил заявку и попросил вернуть переведенные деньги. Когда петрозаводчанин сделал это, он обнаружил, что расстался с собственными накоплениями.

По факту мошенничества проводится проверка. Фото: unsplash.com