Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена

Петрозаводчанка 2007 года рождения, объявленная накануне в розыск, найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, ребенок пропал в карельской столице 21 августа. С этого дня ее местонахождение не было известно.

Как отметили в полиции, криминальной составляющей в исчезновении подростка нет. При этом стражи порядка не уточнили, где именно и при каких обстоятельствах была найдена девочка.

В МВД поблагодарили неравнодушных горожан, а также СМИ за помощь в распространении информации. Фото «Петрозаводск говорит»