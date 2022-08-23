Руководитель организации-банкрота препятствовал закону

В Петрозаводске директор обанкротившейся организации привлечен к административной ответственности за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сотрудники надзорного ведомства провели поверку соблюдения законодательства о несостоятельности в деятельности одной из организаций Петрозаводска. Установлено, что ее руководитель не передал необходимые для работы назначенного арбитражного управляющего бухгалтерскую документацию, печати, штампы. Данные действия стали причиной затягивания процедуры банкротства и привели к увеличению текущих расходов.

Согласно закону, за несвоевременное предоставление либо уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему сведений и документов виновник несет ответственность. Поэтому в отношении директора организации было возбуждено административное дело по статье 14.13 КоАП РФ. Арбитражный суд вынес решение – оштрафовать его на 40 тысяч рублей. Фото: pxhere.