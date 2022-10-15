Таксист принял роды у пассажирки в Москве

В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо в автомобиле. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Я сел в машину, и она начала кричать. Только хотели поехать, она начала рожать… Голову держу, она тоже держит. Она орет, я ору», - описал свалившуюся на него ситуацию мужчина.

Отмечается, что таксист принял роды на заднем сидении, после чего отдал ребенка матери и повез их в ближайший роддом.

«Водитель бедный, вообще, мне его так жалко было, у него руки тряслись! Бедняга! Мы чувствуем себя хорошо, у нас все в порядке - и у меня, и у малышки», - рассказала роженица. Новорожденную девочку назвали Светой. Фото: unsplash.com