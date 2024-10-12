Брат генерала Минобороны РФ погиб на охоте

Во время охоты на лося в Башкирии произошла трагедия — мужчина случайно застрелил собственного отца. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел днем 11 октября. Шестеро мужчин, имея все необходимые разрешения и лицензии, охотились на лося в лесу недалеко от деревни Большие Шады.

Один из охотников, нацелившись в животное, не удостоверился в безопасности зоны выстрела и случайно попал в голову своему отцу. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

Следственная группа провела осмотр места происшествия, изъяла охотничье оружие, назначила необходимые экспертизы и опросила всех участников инцидента.

По данным Telegram-канала Baza, погибшим оказался Виталий Горохов, брат генерала Минобороны Ивана Горохова. Выстрел произвел младший охотник Владимир, который сначала стрелял в лося, но случайно попал в отца, 75-летнего Виталия. Тот скончался на месте.

В числе участников охоты также находился брат погибшего, 70-летний Иван Горохов, являющийся членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. // фото: pixabay.com