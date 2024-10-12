Легковушка улетела в кювет на вечерней трассе

Очередное ДТП произошло 10 октября вечером в Карелии. Об этом сообщили в ОПС по Кемскому району.

Сотрудники отряда выезжали на место аварии и ликвидировали ее последствия. Водитель Kia Rio потерял управление и слетел с дороги. Судя по фотографиям с места ДТ, легковушка сильно помята. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Пожарные осмотрели место происшествия и убедились в отсутствии опасности возгорания. // фото: ОПС по Кемскому району/ВКонтакте